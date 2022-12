Mercato - OM : Une bombe est lâchée sur Cristiano Ronaldo, l’OM répond

Thibault Morlain

Depuis cet été, le nom de Cristiano Ronaldo est revenu à de nombreuses reprises. Sur la Canebière, les supporters se sont mis à croire à une possible arrivée du Portugais à l’OM. De quoi alors obliger Pablo Longoria à démentir cela, mais dernièrement, Basile Boli a lâché une véritable bombe concernant Cristiano Ronaldo et l’OM. Au sein du club phocéen, on a alors répondu.

L’OM a-t-il discuté avec Cristiano Ronaldo durant l’été ? Selon Basile Boli, la réponse est oui. Ambassadeur du club phocéen, il a dernièrement défrayé la chronique en assurant à propos de CR7 : « Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l'OM, je pense qu'il aurait dû venir à Marseille, il aurait apporté quelque chose au championnat de France. On espère pour lui qu'il va trouver un bon club ».

L’OM s’en amuse…

Bien évidemment, cette sortie fracassante de Basile Boli sur Cristiano Ronaldo n’est clairement pas passée inaperçue et a suscité de nombreuses réactions, notamment chez les supporters de l’OM. Quid de la réaction du club phocéen ? Ce vendredi, La Provence explique qu’à l’OM, ces propos de Boli sur Cristiano Ronaldo auraient fait sourire la direction phocéenne.

Boli n’est au courant de rien

Une nouvelle « fake news » qui a donc bien fait rigoler l’OM et pour cause… Comme le développe le quotidien régional, Basile Boli n’intervient dans aucune opération et n’est au courant d’aucun dossier du club phocéen.