Transferts : Cristiano Ronaldo s’est tiré une balle dans le pied pour son mercato

Cristiano Ronaldo (37 ans) se retrouve contraint de quitter l’Europe pour potentiellement s’engager pour Al-Nassr en Arabie saoudite. Et la cause du manque d’intérêts de grands clubs européens serait totalement sienne en raison de ses agissements avec Manchester United et la sélection portugaise selon la presse anglaise. Explications.

Depuis son retour à Manchester United à l’été 2021, Cristiano Ronaldo a beaucoup fait parler de lui. Dans un premier temps sur le terrain et plus récemment en dehors. Déjà, dès la dernière intersaison et bien qu’il ait affirmé le contraire à Piers Morgan en novembre dernier en interview, Cristiano Ronaldo aurait bel et bien chargé son agent Jorge Mendes de lui trouver un point de chute. La cause ? Manchester United n’avait pas décroché son ticket pour l’édition 2022/2023 de la Ligue des champions. Ne pas participer à sa complétion favorite semblait être un affront et ESPN déclarait dès le début du mercato estival de 2022 que Ronaldo voulait changer d’air.

Mercato : La pression monte autour de Cristiano Ronaldo https://t.co/p1a25gzOOP pic.twitter.com/hcwkGEfYID — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Le PSG a fermé la porte l’été dernier et cet hiver

Plusieurs grands clubs européens ont été liés au nom de Cristiano Ronaldo. Ce fut notamment le cas du PSG. Cependant, le 13 juillet dernier, le10sport.com vous dévoilait que le sujet Ronaldo n’était pas arrivé sur la table des dirigeants du Paris Saint-Germain et que cette option n’était même pas prise en considération. Depuis le 22 novembre dernier et la rupture de son contrat à Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait pu devenir une réelle possibilité pour le PSG. Pour autant, pour Sky Sports , le président Nasser Al-Khelaïfi a nié une éventuelle venue de Ronaldo. « C'est une légende, c'est une star. Le footballeur, je l'admire et l'aime en tant que joueur et professionnel. Un joueur fantastique. Il a 37 ans aujourd'hui, il est incroyable. Mais tous les clubs veulent l'engager aussi. Le problème aujourd'hui pour nous est que nous avons le poste [rempli] - son poste - donc ce n'est pas facile de remplacer le poste que nous avons avec lui. Ce serait impossible, honnêtement, pour nous ».

Outre le PSG, Cristiano Ronaldo a été lié à Chelsea et au Bayern…

The Times fait un point ce jeudi sur le feuilleton Cristiano Ronaldo. L’occasion pour le média britannique de rappeler que les nouveaux propriétaires de Chelsea semblaient prêts à payer une belle indemnité de transfert l’été dernier pour libérer Ronaldo de son contrat à Manchester United. En raison de la réticence de Thomas Tuchel d’accueillir le Portugais, le dossier a été fermé. L’Atletico de Madrid, le Borussia Dortmund, le Napoli et le Bayern Munich ont également été cités comme potentielles destinations pour Cristiano Ronaldo, sans pour autant qu’un départ puisse se concrétiser.

De par ses agissements avec United et le Portugal, Ronaldo aurait fait fuir tous ses prétendants