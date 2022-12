Mercato : Voici l'énorme jackpot qui attend Cristiano Ronaldo

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré sa volonté première de poursuivre sa carrière en Europe, Cristiano Ronaldo est de plus en plus proche de l’Arabie saoudite. Le Portugais pourrait prochainement s’engager en faveur d’Al-Nassr, de quoi lui permettre de percevoir un salaire XXL, lui qui a quitté Manchester United par la petite porte en novembre dernier pendant la Coupe du monde.

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, l’arrivée de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite pourrait bien devenir officielle dans les prochains jours. Désireux de poursuivre sa carrière en Europe, le Portugais de 37 ans est contraint de revoir ses plans, faute de proposition sur le Vieux continent. De quoi offrir une grosse fenêtre de tir à la formation saoudienne d’Al-Nassr, déterminée à l’idée d’accueillir le quintuple Ballon d’Or. Le club ne lésine pas sur les moyens pour parvenir à ses fins.

Accord trouvé pour Cristiano Ronaldo selon Al-Nassr

D’après les informations divulguées par Marca , des réunions ont eu lieu ces dernières semaines pour boucler l’arrivée de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite. Un accord aurait désormais été trouvé entre les deux parties, et celui-ci pourrait devenir officiel dans les prochaines heures une fois que l’attaquant aura décidé de se rendre à Riyad pour signer son contrat. Le quotidien AS confirme la tendance en relayant des sources du club saoudien, confirmant pour la première fois l’existence d’un accord avec CR7.

Un salaire de 200M€, mais pas que