Mercato : Cristiano Ronaldo prêt à rejoindre un projet colossal ?

Libre depuis son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo se rapproche de plus en plus du club saoudien d’Al-Nassr. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties ou serait en passe de l’être, permettant à l’attaquant de rester en activité pour les deux prochaines années, avant de jouer un rôle majeur en Arabie saoudite.

Après son départ de Manchester United officialisé durant la Coupe du monde au Qatar, Cristiano Ronaldo pourrait en avoir fini de sa carrière européenne. L’attaquant de 37 ans n’a aucune piste pour rebondir sur le Vieux continent et prend le chemin d’Al-Nassr en Arabie saoudite.

Cristiano Ronaldo se rapproche d’Al-Nassr

D’après les informations divulguées par AS et Marca , un accord aurait été trouvé entre Cristiano Ronaldo et la formation saoudienne. L’attaquant est désormais attendu à Riyad pour régler les derniers détails liés à son arrivée et signer un contrat qui le liera à Al-Nassr et à l'Arabie saoudite jusqu'en 2030.

Une reconversion déjà envisagée ?

En effet, Cristiano Ronaldo pourrait s’engager pour deux saisons et demie en faveur d’Al-Nassr, avant une reconversion en tant qu'ambassadeur de la candidature de l’Arabie saoudite aux côtés de l'Égypte et de la Grèce pour l'organisation de la Coupe du monde 2030.