Transferts : Le prochain club de Cristiano Ronaldo enfin connu ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sans club depuis l’annonce de son départ de Manchester United le 22 novembre dernier, Cristiano Ronaldo espère rapidement se relancer pour la seconde partie de saison. S’il verrait d’un bon œil un avenir en Europe, le manque de proposition concrète pourrait l’obliger à prendre le chemin de l’Arabie saoudite, où le club d’Al-Nassr l’attend de pied ferme.

En froid avec Erik ten Hag et les dirigeants de Manchester United, Cristiano Ronaldo a quitté la formation de Premier League par la petite porte durant la Coupe du monde. Une rupture de contrat qui permet aujourd’hui à l’international portugais d’être maître de son destin pour la suite de sa carrière. Néanmoins, il sera une fois encore difficile pour Cristiano Ronaldo de rebondir dans un club important d’Europe.

Transferts : Sans club, Cristiano Ronaldo fait durer son mercato https://t.co/ZrTWwcRLg8 pic.twitter.com/SmP7HCtoXS — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

L'Europe ne s'arrache plus Ronaldo

Comme l’été dernier, Cristiano Ronaldo manque sérieusement de proposition concrète en Europe pour la suite de sa carrière. D’après les informations divulguées par AS , l’ancien attaquant de Manchester United n’a reçu aucune offre de la part d’une équipe européenne depuis l’annonce de son départ des Red Devils . Aperçu à Valdebebas pour se maintenir en forme, Cristiano Ronaldo n’entre pas non plus dans les plans du Real Madrid.

Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, ça se précise