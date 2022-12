Mercato - PSG : Mbappé veut claquer la porte, le Qatar lâche une réponse retentissante

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé revient sur ses pas. A en croire la presse espagnole, le joueur regretterait d'avoir prolongé son contrat au PSG en mai dernier, et souhaiterait quitter la capitale. Le Real Madrid se tient prêt et serait enclin à lui proposer un énorme salaire pour le convaincre. Mais le club parisien n'a pas l'intention de le laisser filer, à moins d'une offre exorbitante.

Grosse surprise. Quelques heures après sa finale perdue face à l'Argentine, Kylian Mbappé est de retour à l'entraînement avec le PSG. Pas le temps de respirer pour le joueur de l'équipe de France, qui devrait, dans les prochains jours, s'entretenir avec les responsables du club parisien.

Équipe de France : L’énorme coup de gueule de Mbappé en finale https://t.co/fAJV4R0609 pic.twitter.com/lUQMES8vc3 — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

Mbappé estime que sa prolongation est une erreur

Selon les informations de Sport, Kylian Mbappé voudrait faire le point sur son avenir avec les dirigeants. Et pour cause, le joueur, qui vient de fêter ses 24 ans, regretterait déjà sa prolongation de contrat. Déçu, il voudrait déjà changer d'air, et le Real Madrid serait prêt à sauter sur l'occasion. Une indemnité de transfert de 150M€ pourrait être transmise. A Madrid, Mbappé pourrait toucher près de 630M€ sur quatre ans.

Le Qatar ne le libérera pas, sauf si...