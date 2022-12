PSG : Après son incroyable décision, Mbappé sort du silence

Amadou Diawara

Après la désillusion face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé a décidé de se remettre tout de suite en selle. En effet, la star de l'équipe de France est revenue au centre d'entrainement du PSG seulement trois jours après la finale du Mondial au Qatar. Interrogé à son retour au Camp des Loges, Kylian Mbappé a confié qu'il allait déjà mieux.

Ce dimanche après-midi, l'équipe de France a perdu la finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine à l'issue de la séance des tirs-au-but. Effondré après la défaite des Bleus , Kylian Mbappé n'a pas perdu de temps avant de se remettre au travail.

Bonjour @KMbappe ! 👋☺️ pic.twitter.com/eQzV6F6Mz4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 21, 2022

Kylian Mbappé reprend déjà l'entrainement avec le PSG

Comme l'a annoncé le PSG sur son compte Twitter , Kylian Mbappé est de retour à l'entrainement ce mercredi, et ce, seulement trois jours après la finale malheureuse contre l'Argentine. Et pourtant, d'après les informations de L'Equipe et du Parisien , le numéro 10 des Bleus était supposé se reposer jusqu'au début de l'année 2023.

«Ça va mieux, mieux, mieux »