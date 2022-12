PSG : Après le Mondial, Kylian Mbappé prend une incroyable décision

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Finaliste malheureux du dernier Mondial malgré son triplé contre l’Argentine (3-3, 4-2 t.a.b.), Kylian Mbappé souhaite rapidement tourner la page. Alors que plusieurs jours de repos ont été accordés par le PSG aux internationaux ayant participé à la compétition au Qatar, l’attaquant français a pour sa part fait son retour au Camp des Loges ce mercredi.

Au terme d'un match d’ores et déjà qualifié d’historique, l'Argentine a remporté sa troisième étoile face à la France dimanche (3-3, 4-2 t.a.b.), et ce malgré la performance XXL de Kylian Mbappé. Le Bondynois a su relancer son équipe avec un doublé en l’espace de quelques secondes (80’, 82’), avant d’égaliser à nouveau en prolongation (118’), permettant aux Bleus d’aller jusqu’aux tirs au but. Séance au cours de laquelle Kylian Mbappé ne tremblera pas en trouvant une fois encore le chemin des filets sur sa tentative.

Pas de vacances pour Kylian Mbappé

Alors que Lionel Messi fête son titre en Argentine, Kylian Mbappé a pour sa part retrouvé la capitale. Présent aux côtés des autres Bleus lundi soir à la Concorde pour célébrer le parcours tricolore au Mondial, la star du PSG a désormais le droit à quelques jours de repos, bien que l’hypothèse d’un retour rapide fut évoquée par Le Parisien ce mardi, un moyen pour le principal intéressé de vite tourner la page. Un scénario qui est confirmé.

Bonjour @KMbappe ! 👋☺️ pic.twitter.com/eQzV6F6Mz4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 21, 2022

Le PSG annonce déjà son retour à l’entraînement