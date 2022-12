PSG : Messi sur le toit du monde, Al-Khelaïfi avait une solution pour Mbappé

Thomas Bourseau

Les retours de l’Équipe de France au score après avoir été menée à trois reprises n’auront pas été suffisants. L’Argentine de Lionel Messi a été sacrée championne du monde. Mais pour Nasser Al-Khelaïfi, à la fois La Pulga et Kylian Mbappé auraient dû recevoir une Coupe du monde.

Kylian Mbappé et Lionel Messi ont illuminé la planète football pendant un mois. Le premier a montré qu’il faisait partie de la race des seigneurs en atteignant en autant de participations à cette épreuve, une deuxième finale de Coupe du monde. Fort de ses 8 réalisations et de ses 2 passes décisives, Mbappé a été sacré soulier d’or, ayant inscrit le plus réalisations depuis le début du Mondial au Qatar.

L’Argentine de Messi écoeure Mbappé et les Bleus

De son côté, Lionel Messi a marqué une fois de moins que son compère d’attaque du PSG. Mais peu importe, le capitaine de l’ Albiceleste est parvenu à mettre l’Argentine sur le toit du monde grâce à la victoire des siens face à l’Équipe de France ce dimanche après prolongations et tirs au but (3-3).

Mercato - PSG : Depuis le Qatar, Al-Khelaïfi annonce du lourd pour Messi et Mbappé https://t.co/Y2QNwSsv9w pic.twitter.com/Lj2HzFWMGh — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

«J’aurais donné deux coupes, une pour Kylian, une pour Leo»