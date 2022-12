PSG : Pochettino dévoile le grand privilège de Galtier

Thibault Morlain

Ce dimanche, en finale de Coupe du monde, Lionel Messi et Kylian Mbappé étaient adversaires. Mais voilà que d’ici quelques jours, ils redeviendront coéquipiers et partageront leur quotidien au PSG. Une chance pour Christophe Galtier qui a le privilège d’entraîner deux des meilleurs joueurs du monde. Et Mauricio Pochettino le sait très bien aussi, lui qui a eu cette chance la saison dernière.

Aujourd’hui, Christophe Galtier est l’entraîneur du PSG. De quoi mettre une énorme pression sur l’ancien de l’OGC Nice, qui a toutefois l’incroyable chance de pouvoir gérer de telles stars avec le club de la capitale, à commencer par Lionel Messi et Kylian Mbappé. Un privilège souligné par son prédécesseur, Mauricio Pochettino.

« Un honneur de pouvoir les entraîner »

A l’occasion d’un entretien accordé à La Vanguardia , Mauricio Pochettino s’est exprimé sur cette chance d’avoir pu entraîner Lionel Messi et Kylian Mbappé. « Il y a peu d’entraîneurs qui ont entraîné Messi et Mbappé ? Il y a moi et l’entraîneur qui m’a remplacé au PSG, Christophe Galtier. La vérité, c’est que ça a été une satisfaction et un honneur de pouvoir les entraîner », a expliqué l’Argentin.

« Il faut leur fournir tout ce dont ils ont besoin »