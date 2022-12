Coupe du monde 2022 : Polémique au Qatar, Al-Khelaïfi lâche ses vérités

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde au Qatar touche à sa fin. Elle connaitra son vainqueur dans quelques heures puisque la France et l'Argentine disputeront la finale ce dimanche. Séduisante sur le terrain, cette Coupe du monde a été vivement critiquée en dehors en raison de tous les scandales dans lesquels sont mêlés le Qatar. Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a mis les choses au clair.

Entre son attribution litigieuse, ses aberrations écologiques ou encore son nom-respect des droits humains, le Mondial au Qatar soulève d'énormes scandales. Figure du sport dans le micro-état gazier, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi ne cesse de défendre son pays. Il a poursuivi son tour du monde de la presse en accordant un entretien à la Gazzetta dello Sport ce dimanche.

«Une Coupe du monde appartient à tout le monde»

Nasser Al-Khelaïfi est revenu en long et en large sur cette Coupe du monde, une belle manière son lui de montrer au monde entier que tout le monde est capable de l'organiser. « S'il s'agit d'une Coupe du monde réussie en termes d'organisation ? Nous sommes peut-être un petit pays mais avec de grandes ambitions. Cette Coupe du monde montre que chaque pays a le droit d'organiser de grands événements comme celui-ci. Une Coupe du monde appartient à tout le monde, pas seulement à une poignée de pays » s'est félicité Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport .

«Personne n'est parfait»