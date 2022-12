Coupe du Monde 2022 : Le PSG lance le choc entre Mbappé et Messi

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, la France et l'Argentine se disputeront la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Interrogé sur ce choc, le PSG n'a pas souhaité faire un choix entre Kylian Mbappé et Lionel Messi, préférant se réjouir de voir deux stars de son effectif disputer cette rencontre.

Kylian Mbappé ou Lionel Messi ? Lionel Messi ou Kylian Mbappé ? Qui soulèvera la Coupe du Monde ce dimanche ? Après avoir fait un sans-faute lors de la phase à éliminations directes du Mondial au Qatar, la France et l'Argentine vont se frotter l'un à l'autre à partir de 16 heures en finale.

«C'est top d'avoir deux finalistes»

Lors de ce grand rendez-vous entre la France et l'Argentine, deux stars du PSG vont se faire face : Kylian Mbappé et Lionel Messi (35 ans). D'une part, l'attaquant français de 23 ans tentera de remporter sa deuxième Coupe du Monde d'affilée, après celle de 2018 en Russie. D'autre part, le capitaine argentin a pour mission d'être sacré pour la première fois de sa carrière lors de son ultime Mondial.

«Ils ne sont pas en concurrence»