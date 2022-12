Équipe de France : L’Argentine est déjà en larmes avant d’affronter Mbappé (vidéo)

Pierrick Levallet

Ce dimanche, l'Équipe de France et l'Argentine s'affronteront en finale de la Coupe du monde. Lionel Messi pourrait peut-être décrocher son premier Mondial, à 35 ans. Mais avant d'affronter Kylian Mbappé, l'Argentine succombe déjà aux émotions. Face à la presse, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Albiceleste, a laissé échapper quelques larmes avant de remercier ses joueurs pour cette aventure.

Alors qu’on approche du coup d’envoi de la finale de cette Coupe du monde 2022 entre l’Argentine et l’Équipe de France, la tension monte petit à petit. Les Bleus de Kylian Mbappé auront l’opportunité d’aller chercher leur troisième étoile. De l’autre côté, Lionel Messi pourrait, à 35 ans, remporter la première Coupe du monde de sa carrière, le seul trophée qui manque à son palmarès.

¡TU EMOCIÓN ES LA NUESTRA, LIONEL! ¡TODOS JUNTOS, UN PASITO MÁS!#TyCSportsMundial pic.twitter.com/8WCAeXr7uG — TyC Sports (@TyCSports) December 17, 2022

«Je suis très ému car ils ont tout donné»

Côté argentin, la tension est palpable. À tel point que les émotions commencent à se faire pesantes, trop pour Lionel Scaloni. Interrogé par la presse ce samedi, le sélectionneur argentin a laissé échappé quelques larmes au moment de répondre. « Aux joueurs, je ne peux que dire merci. Je suis très ému car ils ont tout donné. Espérons que nous pourrons être récompensés de tout cela demain. Et si ce n'est pas le cas, qu'ils soient tous fiers. C'est un moment à savourer. Je l'apprécie. À ma façon, mais j'en profite » a-t-il ensuite lâché dans des propos rapportés par RMC Sport .

«Ces moments resteront dans l'histoire»