Équipe de France : Avant la finale, Ronaldinho lâche ses vérités sur Mbappé

Hugo Chirossel

Alors que l’équipe de France affrontera l’Argentine dimanche en finale de la Coupe du monde, le duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé est attendu. Ce dernier, auteur de cinq buts sur l’ensemble de la compétition, n’a pas marqué depuis la huitième de finale face à la Pologne (3-1). Ronaldinho reste tout de même impressionné par les performances de l’attaquant du PSG.

Il ne reste plus que quelques heures avant la grande finale de la Coupe du monde. Dimanche face à l’Argentine, l’équipe de France essayera de décrocher sa troisième étoile et d’être sacré pour la deuxième fois consécutive. Comme depuis le début de la compétition, Kylian Mbappé est attendu au tournant avant cette rencontre.

Ronaldinho s’exprime sur Mbappé

Auteur de cinq buts depuis le début du Mondial, l’attaquant du PSG est resté muet face à l’Angleterre (2-1) et au Maroc (2-0). Dans un entretien accordé à L’Équipe , il a été demandé à Ronaldinho de juger la Coupe du monde de Kylian Mbappé.

« C'est le type de joueurs que nous les Brésiliens, on adore voir jouer »