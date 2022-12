Équipe de France : Messi, Mbappé... Un champion du monde 1998 a tranché pour la finale

Pierrick Levallet

Champion du monde avec l'Équipe de France en 1998, David Trézéguet a des origines argentines. Naturellement, l'ancien attaquant de la Juventus est tiraillé pour la finale de cette Coupe du monde, opposant les Bleus à l'Albiceleste. Mais l'ex-international tricolore avoue avoir un petit penchant pour l'Argentine, notamment pour voir Lionel Messi soulever le graal.

Ce dimanche, l’Équipe de France et l’Argentine se disputeront le titre de champion du monde. Et en France, un joueur divise les troupes. À 35 ans, Lionel Messi réalise un Mondial du tonnerre pour ce qui pourrait être sa dernière Coupe du monde. Naturellement, ses plus fervents supporters aimeraient le voir soulever le graal. Et David Trézéguet est tiraillé pour cette finale.

«Ce sont les deux meilleures équipes de la Coupe du monde»

« La finale ? C'est difficile pour moi personnellement, émotionnellement. C'est une finale que nous attendions tous, en raison de leurs caractéristiques, de leur histoire, ce sont les deux meilleures équipes de la Coupe du monde » explique le champion du monde 1998 au micro de TyC Sports .

«Leo mérite d'être champion»

L’ancien attaquant de l’AS Monaco et de la Juventus avoue tout de même son penchant pour l’Argentine, afin de voir Lionel Messi remporter sa première Coupe du monde : « Je ne cesse de le répéter, émotionnellement, sachant que ce sera sa dernière Coupe du monde, Leo mérite d'être champion. Il fait rêver les gens, mais ça n'enlève pas l'ambition de la France de remporter le titre. La France est venue ici pour gagner la Coupe du monde, il n'y a aucun doute. La différence ici est l'âge, Leo est en fin de carrière, Mbappé débute et va établir toutes sortes de records. Ensemble au PSG, ils forment une combinaison parfaite, mais l'Argentine joue pour Messi, tout se passe grâce à lui »

«Je suis français mais j'aimerais que Messi soulève la Coupe du monde»