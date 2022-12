Equipe de France : Deschamps sème des indices pour son avenir

Axel Cornic

Avec la finale qui approche ce dimanche, Didier Deschamps peut sortir par la grande porte. Son contrat avec la FFF se termine le 31 décembre et si l’équipe de France gagne contre l’Argentine, il sera le seul sélectionneur à avoir réalisé un doublé dans l’histoire du football tricolore. Mais il n’est pas encore dit que Deschamps quittera ses fonctions...

Si la rencontre de ce dimanche focalise les attentions, certains commencent déjà à se demander à quoi ressemblera l’équipe de France sans Didier Deschamps. L’avenir du sélectionneur fait en effet débat depuis des mois et la fin de son contrat approchant, un départ est de plus en plus évoqué.

« Je suis très bien, très heureux dans cette fonction »

Ne comptez pas sur le principal intéressé pour lever le voile sur son avenir, même si ce samedi il a lâché un très gros indice. « L'équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée. Déjà, comme joueur. Et j'ai le privilège de connaître ça en tant que sélectionneur. C'est la passion, le très haut niveau. Je suis très bien, très heureux dans cette fonction » a confié Deschamps en conférence de presse.

« Le plus important n'a jamais été moi, mais l'équipe de France »

« Le plus important n'a jamais été moi, mais l'équipe de France. Elle est au-dessus de tout, je suis à son service » a poursuivi le sélectionneur de l’équipe de France, qui n’a pas souhaité détourner l’attention de la finale de la Coupe du monde. Du côté de la FFF la porte semble grande ouverte, puisque le président Noël Le Graët a plusieurs expliqué qu’en atteignant les demi-finales, Deschamps aurait la main.

Ses proches lui ont conseillé d’arrêter