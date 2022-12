Équipe de France : Griezmann, Mbappé… Pour la finale, Deschamps a tranché !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Opposée à l’Argentine en finale de la Coupe du monde, l’équipe de France jouera pour un deuxième titre consécutif. Didier Deschamps, de son côté, pourrait être champion du monde pour la troisième fois. Et pour cet ultime rendez-vous, le sélectionneur des Bleus devrait faire confiance au même onze de départ que face à l’Angleterre.

Dimanche, l’équipe de France a l’occasion de marquer l’histoire. Finalistes de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive, les hommes de Didier Deschamps affronteront l’Argentine de Lionel Messi et tenteront de réaliser le doublé historique. Pour cet ultime rendez-vous sur ce Mondial, Didier Deschamps va devoir faire les bons choix, surtout avec les récents pépins physiques causés par le virus qui sème le trouble dans les rangs français.

Tout le monde était à l’entraînement

« C'est un sujet qui vous intéresse, je le comprends. On fait en sorte de prendre le maximum de précautions, de s'adapter et de faire avec, sans tomber dans l'excès. C'est évidemment une situation... Si elle avait pu ne pas exister ce serait mieux, mais on gère au mieux », a expliqué Didier Deschamps ce samedi en conférence de presse. Pour autant, rien ne devrait changer dans le onze de départ de l’équipe de France ! Les malades vont mieux et tout le monde était présent à l’entraînement à la veille du choc contre l’Argentine.

Le même onze est attendu pour la finale