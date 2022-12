Équipe de France : L’Argentine de Messi se fait fracasser avant la finale

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’équipe de France affrontera l’Argentine dimanche en finale de la Coupe du Monde, la tension commence doucement à monter entre les deux clans. Et Adil Rami, qui était du sacre avec les Bleus en 2018, critique vivement l’attitude des joueurs argentins qu’il n’apprécie pas du tout.

L’équipe de France a rendez-vous avec son histoire dimanche en finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine, et aura l’occasion de remporter la 3e étoile de son histoire après 1998 et 2018. Face aux Bleus de Didier Deschamps se présentera donc l’Argentine, emmenée par un Lionel Messi en grande forme, mais certains joueurs de l’ Albiceleste ont affiché une certaine agressivité durant ce Mondial. Et leur attitude n’a pas plu à une ancienne figure de l’équipe de France…

Coupe du monde 2022 : Les 6 finales disputées par Lionel Messi avec l’Argentine https://t.co/p33Hl87QSS pic.twitter.com/HFZz6GlP2L — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

« Je n’aime pas cette équipe »

Adil Rami, qui était du sacre des Bleus lors du Mondial 2018, s’est montré très critique envers l’Argentine au micro de TMC : « Je n’aime pas cette équipe argentine. J’aime beaucoup Lionel Messi. J’aime tout de ce joueur. C’est une légende et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps pour moi. J’ai eu la chance de le rencontrer en Espagne. Mais l’image que l’équipe argentine a montré pendant cette Coupe du monde avec beaucoup d’agressivité, de méchanceté, et de non fair-play… Sur les terrains je trouve qu’elle n’a pas montré une belle image », indique Rami.

« Je n’ai pas aimé Paredes »