Équipe de France : Adil Rami se lâche et dézingue l’Argentine

Guillaume de Saint Sauveur

Sacré champion du Monde avec l’équipe de France en 2018 et donc très observateur du parcours actuel des Bleus au Qatar, Adil Rami a livré son ressenti sur la finale à venir contre l’Argentine. Et le défenseur de Troyes, malgré son admiration pour Lionel Messi, ne supporter pas le style agressif de l’Albiceleste et le fait savoir.

Dimanche, l’équipe de France tentera de faire la passe de deux et de conserver son titre de championne du Monde en titre face à l’Argentine en finale du Mondial 2022. Une grande affiche pour les Bleus, et qui sera notamment suivie de très près par Adil Rami, lui qui faisait partie du groupe de Didier Deschamps en 2018 pour le sacre en Russie. D’ailleurs, l’actuel défenseur de Troyes n’est pas un grand fan du style argentin, et il le fait savoir.

« Je n’aime pas cette équipe »

Interrogé sur TMC , Adil Rami a dézingué l’Argentine et l’attitude de certains joueurs sur le terrain : « Je n’aime pas cette équipe argentine. J’aime beaucoup Lionel Messi. J’aime tout de ce joueur. C’est une légende et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps pour moi. J’ai eu la chance de le rencontrer en Espagne. Mais l’image que l’équipe argentine a montré pendant cette Coupe du monde avec beaucoup d’agressivité, de méchanceté, et de non fair-play… Sur les terrains je trouve qu’elle n’a pas montré une belle image », confie l’ancien joueur de l’OM.

« Je n’ai pas aimé Paredes »