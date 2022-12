Coupe du monde 2022 : L'énorme plan de l'Argentine pour l'avenir de Messi

Axel Cornic

A 35 ans, la carrière de Lionel Messi se rapproche inexorablement de la fin. Le joueur du PSG l'a d'ailleurs clairement annoncé, cette finale face à l'équipe de France sera donc dernier match de Coupe du monde. Mais voilà que l'Argentine aurait d'autres plans pour l'avenir de Messi. En effet, on souhaiterait voir La Pulga continuer le plus longtemps possible. Au point de voir le joueur du PSG pour le Mondial 2026 ?

Ce dimanche, Lionel Messi pourrait soulever sa première Coupe du monde... mais également la dernière. Depuis le début de la compétition ils sont nombreux à penser que cette occasion est la dernière pour l’Argentin, qui va devoir affronter la France de Kylian Mbappé, son coéquipier au PSG.

Equipe de France : Lloris annonce la couleur pour le choc face à Messi https://t.co/aG7griY4K3 pic.twitter.com/zGOEudDBsE — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

Scaloni veut Messi au moins jusqu’en 2024

D’après les informations de Guillem Balague, la carrière internationale de Messi pourrait bien continuer. C’est en tout cas l’avis de Lionel Scaloni, qui souhaiterait au moins le garder jusqu’à la prochaine Copa America, qui se tiendra en 2024 et qui verra l’Argentine défendre son titre.

Et pourquoi ne pas disputer une dernière Coupe du monde ?