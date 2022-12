Coupe du monde 2022 : Ronaldo, Hazard... Le plus gros flop de la compétition est désigné

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde au Qatar connaitra son vainqueur dans quelques heures. L'équipe de France et l'Argentine se disputeront le trophée Jules Rimet dans un match qui devrait rester dans la légende. Les deux sélections, comme leur star Leo Messi et Kylian Mbappé, ont répondu présent à l'inverse des flops de ce Mondial.

Le football a une nouvelle fois montré que c'était un sport irrationnel. Certains favoris et leurs vedettes sont passés à côté de leur compétition. Avant la finale entre la France et l'Argentine, le 10 Sport vous dresse sa liste des flops du tournoi.

Coupe du monde 2022 : Maroc, Croatie... Les plus grandes surprises de la compétition https://t.co/TWm3NpnVhf pic.twitter.com/87KKS8KhJf — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

La Belgique et l'Allemagne sorties en poule !

Demi-finaliste du dernier Mondial, la Belgique a déçu. Le vestiaire des Diables Rouges était divisé suite à plusieurs tensions. Cela s'est vu sur le terrain dès le premier match où les Belges avaient difficilement disposé du Canada. Ils ont ensuite chuté face au Maroc avant de concéder un nul synonyme d'élimination contre la Croatie. Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ont été très décevants, à l'image de leur équipe.



L'Allemagne a connu une nouvelle désillusion en se faisant sortir en phase de poule pour la seconde édition consécutive. La Manschaft a sombré face au Japon en ouverture et n'a pas été en mesure de battre l'Espagne. Un succès fou contre le Costa Rica est venu panser les plaies d'une équipe en fin de cycle, à l'image de Manuel Neuer et Thomas Muller.

Ronaldo, une triste fin

La dernière de Cristiano Ronaldo a viré au cauchemar. L'attaquant star du Portugal a bien débuté en inscrivant un pénalty mais a connu une suite de compétition chaotique. Pas à son aise dans le jeu, il a été relégué sur le banc pour les huitièmes. Bis-repetita en quart contre le Maroc où il aura manqué la balle d'égalisation en fin de rencontre. Il est sorti en larmes, par la petite porte.

Le Brésil et l'Espagne se sont fait surprendre