Coupe du monde 2022 : Maroc, Croatie... Les plus grandes surprises de la compétition

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde touche à sa fin. Comme à son habitude, elle nous aura fait vibrer, frissonner, et nous fera certainement même pleurer, de joie ou de tristesse en fonction du résultat de ce France-Argentine, épilogue du Mondial. Si cette affiche ne casse pas les codes et était attendue, il y a eu pas mal de belles surprises.

L'équipe de France et l'Argentine se disputeront leur troisième étoile ce dimanche à 16h. Rien de surprenant car elles faisaient parties des deux nations favorites avant le début de la Coupe du monde. Néanmoins, elles ont bénéficié de quelques sensations qui ont éliminé des grosses nations aux tours précédents.

L'Asie à l'honneur

Les équipes asiatiques ont été épatantes durant de Mondial. Pour commencer, le Japon a fait sensation au Qatar. Pourtant, personne ne donnait cher de leur peau. En effet, les Samourais Blues se sont retrouvés dans un groupe très relevé avec l'Espagne, l'Allemagne et le Costa Rica. Leur parcours a débuté fort puisqu'ils ont fait chuter l'Allemagne en toute fin de rencontre (2-1), avant de se faire surprendre par une faible équipe du Costa Rica (0-1) mais d'aller chercher la qualification pour les huitièmes en battant l'Espagne et prenant ainsi la première place du groupe. Leur collectif aura fait forte impression en battant deux des favoris à la victoire finale. Ils ont chuté aux tirs au but face à la Croatie en huitièmes. Rageant. Les performances de Ritsu Doan ont particulièrement retenu l'attention.



La Corée du Sud est également sortie d'un groupe très relevé avec le Portugal, l'Uruguay et le Ghana. Ils ont débuté par un nul face à la Celeste (0-0), enchainé sur une défaite spectaculaire face au Ghana (2-3) et terminé en beauté en faisant chuter le Portugal (2-1) à la surprise générale. Kim Min-Jae est la révélation de cette équipe, balayée en huitièmes par le Brésil de Neymar (1-4).



L'Arabie saoudite a signé la première grosse surprise du Mondial. Menés face à l'Argentine de Lionel Messi lors du premier match, ils ont renversé la situation pour l'emporter 2 buts à 1. Un nouvel exploit signé Hervé Renard. Malgré tout, la sélection du Magicien Blanc s'est arrêtée en poules.

Le Maroc propulse l'Afrique au sommet

Les Lions de l'Atlas ont réalisé le plus grand exploit du football africain. Walid Regragui a bâti une équipe redoutable qui s'est offert le plus beau parcours de son histoire. Pour commencer, en poules ils ont fait chuter le demi-finaliste de 2018, la Belgique (2-0). Premiers de leur groupe après leur victoire face au Canada, les Marocains se sont défaits de l'Espagne aux tirs au but. Emmenés par un Yassine Bounou en état de grâce, des révélations telles que Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi, les Marocains ralliaient les quarts en pleine confiance. La sensation s'est poursuivie puisqu'ils ont éliminé le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0) avant de chuter face aux Bleus en demie. Bravo !



Le continent africain peut également jouir de deux autres succès historique puisque la Tunisie a battu les Bleus (1-0) et que le Cameroun a fait de même face au Brésil (1-0).

La Croatie refait le même coup, l'Australie et les USA se joignent à la fête