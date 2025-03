Jackpot, l’annonce du PSG à plus de 800M€ !

Alexis Brunet

Depuis l’arrivée du Qatar à sa tête en 2011, le PSG s’est imposé comme l’un des plus grands clubs européens. En plus d’être compétitif sur le terrain, le champion de France l’est aussi au niveau financier. L’année dernière, Paris a notamment atteint un chiffre d’affaires de plus de 800M€, qui lui permet de rivaliser avec le Real Madrid ou le Bayern Munich, par exemple.

Même si le PSG existait bien avant l’arrivée du Qatar, il doit une partie de son rayonnement actuel au pays du Golfe. Ce dernier a permis au club de la capitale de passer un stade sur le terrain, mais également au niveau financier. Les chiffres sont très bons pour Paris, qui, là aussi, se glisse parmi les meilleurs élèves européens.

PSG : Kvaratskhelia a eu un coup de foudre à Paris !

➡️ https://t.co/i479XiVzCO pic.twitter.com/hMH10b1IRP — le10sport (@le10sport) March 3, 2025

Un chiffre d’affaires à plus de 800M€ pour le PSG

De l’avis de Victoriano Melero, directeur général du PSG, le club de la capitale est en très bonne santé financière. La saison dernière, Paris a notamment atteint un chiffre d’affaires supérieur à 800M€, comme l’a révélé le DG du champion de France au Figaro. « Pour la deuxième année consécutive, on est sur le podium européen en termes de chiffres d’affaires avec 806M€ la saison dernière. Et on continue sur cette tendance : nous avons diminué nos pertes par deux et nous sommes en bonne voie pour atteindre l’équilibre. Nos concurrents, ce sont les 17 autres clubs de Ligue 1, mais c’est avant tout les grands clubs européens. Il faut donc augmenter notre chiffre d’affaires. On a la contrainte du « squad cost ratio », le nouveau fair-play financier. »

« La dynamique est très bonne »

Toutefois, même si les chiffres sont très bons, le PSG n’entend pas ralentir. Selon Victoriano Melero, le club de la capitale doit toujours innover afin de rester compétitif. « Pour continuer à concourir face au Real, à City, au Bayern, qui touchent 100M€ ou 150M€ de droits TV domestiques, il faut avoir des idées, être innovants. C’est notamment par la diversification des revenus qu’on va y parvenir. La dynamique est très bonne, portée par une très bonne gestion financière, un développement de nos revenus, la confirmation d’une marque internationale forte et, bien sûr, d'excellentes performances sportives sur le terrain, avec des jeunes et notamment des jeunes formés au club. Nous devons continuer à innover et à diversifier nos sources de revenus pour rester compétitifs face aux grands clubs européens. »