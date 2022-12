Coupe du monde 2022 : Le sélectionneur de l’Argentine sort du silence sur l’avenir de Lionel Messi

Hugo Chirossel

Alors que l’Argentine sera opposée à l’équipe de France dimanche pour la finale de la Coupe du monde, cette rencontre sera la dernière de Lionel Messi dans la compétition. Le septuple Ballon d’Or a déjà confirmé qu’il ne prendrait pas part au prochain Mondial, mais qu’en est-il de son avenir en sélection ? Lionel Scaloni s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse.

Lionel Messi s’apprête à disputer son dernier match en Coupe du monde. La finale du Mondial 2022 de l’Argentine contre l’équipe de France marquera sa dernière rencontre avec l’ Albiceleste dans la compétition. Après la victoire face à la Croatie en demi-finale, le septuple Ballon d’Or avait confirmé qu’il ne serait pas présent pour la prochaine édition.

« Il s'agira sûrement de mon dernier match dans un Mondial »

« Je suis très heureux de pouvoir parvenir à nouveau à ce stade de la compétition, de terminer mon parcours en Coupe du monde en disputant mon dernier match en finale (...) Oui, il s'agira sûrement de mon dernier match dans un Mondial. Il reste de nombreuses années avant le prochain et je ne pense pas que cela sera encore possible. Et finir comme cela, c'est le mieux », avait déclaré Lionel Messi. Mais qu'en est-il de son avenir en sélection à court terme ?

« Nous verrons alors quelle décision il prendra »