Coupe du Monde 2022 : France-Argentine... Le PSG envoie un énorme message à Mbappé et Messi

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, la France de Kylian Mbappé et l'Argentine de Lionel Messi se disputeront la finale de la Coupe du Monde. Avant ce rendez-vous au sommet, le PSG a tenu à envoyer un message fort à ses deux stars, affichant clairement sa fierté de les voir à un tel niveau au Qatar.

Après avoir écarté la Pologne de Robert Lewandowski, l'Angleterre d'Harry Kane et le Maroc d'Achraf Hakimi, l'équipe de France devra se frotter à l'Argentine de Lionel Messi. Qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde, les Bleus de Didier Deschamps auront la lourde tâche de défier l' Albiceleste pour tenter de décrocher leur troisième étoile au Qatar.

🔛 Jour de finale pour nos 2️⃣ Parisiens - #ARGFRA⚡️🇫🇷 @KMbappe🇦🇷 Leo MessiNous sommes fiers de vous ❤️💙🏆 #𝗙𝗿𝗼𝗺𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀𝗧𝗼𝗤𝗮𝘁𝗮𝗿 pic.twitter.com/FojKcIRJ84 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 18, 2022

«Jour de finale pour nos deux Parisiens : Kylian Mbappé et Leo Messi»

Lors de ce choc entre la France et l'Argentine, on assistera à un duel au sommet entre Kylian Mbappé et Lionel Messi, co-meilleurs buteurs de la Coupe du Monde avec cinq réalisations chacun. Alors qu'il a la chance d'avoir ces deux stars dans son effectif, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a tenu à faire passer un gros message sur les réseaux sociaux.

«Nous sommes fiers de vous»