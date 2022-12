Coupe du monde 2022 : C’est confirmé pour l’Angleterre, une grosse décision est prise

Considérée comme l’un des favoris, l’Angleterre a été éliminée de cette Coupe du monde dès les quarts de finale après sa défaite contre l’équipe de France (2-1). Après l’élimination, Gareth Southgate a laissé planer le doute concernant son avenir. Finalement, le technicien anglais a décidé de poursuivre son activité de sélectionneur.

Un an et demi après la finale perdue à l’Euro contre l’Italie, l’Angleterre a débarqué sur cette Coupe du monde avec l’ambition de la gagner. Après une belle victoire contre le Sénégal en huitième de finale (3-0), les Three Lions sont tombés face à l’équipe de France, championne du monde en titre, en quart.

Après l’élimination, Gareth Southgate avait laissé planer le doute concernant son avenir. « J'ai trouvé une grande partie des 18 derniers mois difficiles. Malgré tout ce que j’ai aimé ces dernières semaines, je sais toujours comment les choses se sont passées depuis 18 mois », expliquait le sélectionneur anglais.

