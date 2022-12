Coupe du monde 2022 : Ronaldinho envoie un énorme message à Messi

Hugo Chirossel

De retour à son meilleur niveau avec le PSG, Lionel Messi a continué sur sa lancée lors de la Coupe du monde. Le septuple Ballon d’Or a été auteur de cinq buts et trois passes décisives depuis le début du Mondial 2022, avant d’affronter l’équipe de France dimanche. À 35 ans, certains pouvaient douter de voir la Pulga à ce niveau, mais pas Ronaldinho.

Dimanche, Lionel Messi jouera son dernier match en Coupe du monde. Comme il l’a déjà confirmé, la finale de l’Argentine face à l’équipe de France sera le dernier match de la Pulga dans un Mondial et son ultime chance d’être sacrée champion du monde.

Coupe du monde 2022 : Le sélectionneur de l’Argentine sort du silence sur l’avenir de Lionel Messi https://t.co/0znZO1pP7I pic.twitter.com/J3UawgcHNY — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

Un Messi au top de sa forme

En grande forme depuis le début de la saison, Lionel Messi l’a également été tout au long de la compétition. Auteur de cinq buts et trois passes décisives, il a mené l’Argentine jusqu’en finale, avec le soutien de Julian Alvarez devant. Même s’il est désormais âgé de 35 ans, Ronaldinho n’est pas surpris de voir le septuple Ballon d’Or à ce niveau.

« Il est le meilleur au monde depuis de nombreuses années déjà »