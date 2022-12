PSG : Avant la finale du Mondial, la presse anglaise balance sur Messi et Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l'équipe de France et l'Argentine s'affronteront en finale du Mondial ce dimanche, la presse anglaise lâche des révélations sur la relation entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. Même s'ils ne sont pas les meilleurs amis du monde au PSG, les deux hommes se respecteraient énormément, que ce soit sur ou en dehors des terrains.

L'heure de la revanche a sonné. Quatre ans après la victoire de l'équipe de France en huitièmes de finale, l'Argentine aura à cœur d'offrir un premier Mondial à Lionel Messi. Mais de l'autre côté du terrain, Kylian Mbappé tentera de mettre un terme à ses rêves de Coupe du monde.

Messi et Mbappé ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais...

Alors que la France et l'Argentine se retrouvent dimanche, The Télégraph s'est attardé sur la relation entre Mbappé et Messi, notamment au PSG. Les deux stars de Christophe Galtier se respecteraient, même s'ils ne seraient pas les meilleurs amis du monde. Leur relation ne dépasse pas donc le cadre professionnel.

Neymar est très proche de Messi

Le média anglais annonce, au contraire, que Lionel Messi serait très proche de Neymar. Les deux hommes s'étaient connus à Barcelone et ont, depuis, tissé des liens profonds. Quand à Mbappé, il s'est beaucoup rapproché d'Achraf Hakimi, qui est devenu l'un de ses fidèles amis.