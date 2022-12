Coupe du monde 2022 : Avant la finale, Lionel Messi est plébiscité

Thomas Bourseau

Lionel Messi pourrait bien être sacré champion du monde ce dimanche et un peu plus écrire son nom dans l’histoire du football si jamais l’Argentine venait à battre l’Équipe de France au Qatar. C’est notamment le souhait de légendes du football et du sport comme Usain Bolt.

En 2006 et du haut de de ses 18 ans, Lionel Messi connaissait la première Coupe du monde de sa carrière. À quatre reprises par la suite, le septuple Ballon d’or a porté haut et fièrement les couleurs de son pays. Et avant même le début de cette édition au Qatar, Messi avait annoncé la couleur concernant la suite des opérations avec l’ Albiceleste pour celui qui soufflera sa 36ème bougie en juin prochain. « C'est une période de la saison différente, on n'arrive pas physiquement dans la même situation. Habituellement, on a presque un mois pour se préparer. Là c'est différent, on va vite entrer dans la compétition. On savait que ça allait se passer comme ça. Ça reste toujours spécial de jouer une Coupe du monde. Ce sera la dernière pour moi, ma dernière opportunité d'atteindre ce grand rêve qu'on a tous ».

«Consolider sa place comme étant le meilleur de tous les temps»

Pour son jubilé mondial avec l’Argentine, Lionel Messi devrait remporter sa première Coupe du monde afin de boucler la boucle selon Nigel de Jong pendant l’évènement Hublot Loves Football. « Nous savons tous que ce sera probablement sa dernière. Il l’a dit aussi, donc, si vous devez partir en fanfare, et que c’est votre dernier match, alors évidemment j’espère que la Coupe du monde il va la gagner. Juste parce qu’il pourra consolider sa place comme étant le meilleur de tous les temps ».

«J’espère pour lui qu’il pourra honorer sa carrière avec la Coupe du monde»

Légende du football néerlandais, Clarence Seedorf a pu se mesurer à Lionel Messi sur sa fin de carrière avant d’apprécier son prime avec le FC Barcelone et la suite de son évolution. D’après l’ancien joueur du Milan AC et du Real Madrid, Messi doit honorer sa carrière avec une Coupe du monde. « Je suis très fier de ce qu’il a fait pendant ce tournoi. J’espère pour lui qu’il pourra, vous savez, honorer sa carrière avec la Coupe du monde ».

Lionel Messi supporté par… Usain Bolt !