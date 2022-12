Coupe du monde 2022 : Messi, Mbappé… Al-Khelaïfi s’enflamme au Qatar

Thomas Bourseau

Lionel Messi ou Kylian Mbappé soulèveront la Coupe du monde ce dimanche. Quoi qu’il advienne, le PSG sera gagnant puisque les deux joueurs portent les couleurs du club de la capitale. Une véritable fierté pour le président Nasser Al-Khelaïfi.

Depuis le début de la Coupe du monde au Qatar le 20 novembre dernier, Nasser Al-Khelaïfi se régale. Sur ses terres, le président du PSG voit les joueurs du club de la capitale briller. Jusqu’à la défaite du Maroc en demi-finale mercredi soir contre l’Équipe de France (2-0), il y avait trois représentants du PSG dans le dernier carré de la compétition. Ne restant plus que Kylian Mbappé et Lionel Messi, qui représentent l’Équipe de France et l’Argentine, les deux stars du PSG rendent fier le président Al-Khelaïfi.

«Kylian est le premier joueur du PSG à jouer deux finales de Coupe du monde d’affilée»

« En tant que président du PSG, je suis très fier que plusieurs de nos joueurs aient été des protagonistes, marquant 20 buts et passes décisives, soit au moins six de plus que toute autre équipe, et établissant divers records. Kylian est le premier joueur du PSG à jouer deux finales de Coupe du monde d'affilée, et il n'a que 23 ans ». a confié Nasser Al-Khelaïfi à la Gazzetta dello Sport.

Messi, dans l’histoire, pour Al-Khelaïfi