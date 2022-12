Équipe de France : Deschamps a pris une décision fracassante avec Mbappé

Amadou Diawara

Tout comme Karim Benzema, Hugo Lloris pourrait prendre sa retraite internationale après cette finale malheureuse de la Coupe du Monde au Qatar. Conscient de la situation, Didier Deschamps aurait déjà choisi son futur capitaine. En effet, le sélectionneur des Bleus prévoirait d'offrir le brassard à Kylian Mbappé, qui a réalisé un Mondial exceptionnel.

Ce lundi après-midi, Karim Benzema a fait une annonce qui a eu l'effet d'une bombe. Au lendemain de la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine, le buteur de 35 ans a pris sa retraite internationale.

Après Benzema, Lloris pourrait prendre sa retraite en Bleu

« J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin » , a posté Karim Benzema sur son compte Instagram . Tout comme le buteur français de 35 ans, Hugo Lloris (35 ans) pourrait mettre un terme à sa carrière en Bleu après la finale malheureuse contre l'Argentine au Qatar. Dans ce cas, Didier Deschamps aurait déjà une idée bien précise de son futur capitaine.

Kylian Mbappé, le prochain capitaine de Didier Deschamps