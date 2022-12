Équipe de France : La vérité éclate sur Benzema, deux cadres voulaient son départ

Pierrick Levallet

Alors que l'Équipe de France s'est hissée jusqu'en finale de cette Coupe du monde, le cas de Karim Benzema interpelle. Les conditions de son forfait avant le début de la compétition en ont interrogé plus d'un. Maintenant que la compétition est terminée, la vérité commence à éclater concernant le cas du Ballon d'Or 2022.

Si l’Équipe de France est allée jusqu’en finale de la Coupe du monde, son parcours dans ce Mondial a néanmoins été entaché de quelques polémiques. Les conditions du forfait de Karim Benzema avant le début de la compétition ont notamment suscité quelques interrogations. Après la finale, perdue face à l’Argentine, l’attaquant du Real Madrid a pris sa retraite internationale. Et on en sait désormais un peu plus sur les coulisses du cas de l’attaquant de 35 ans.

Les Bleus ont précipité le retour de Benzema

D’après les informations divulguées par le journaliste Romain Molina sur sa chaîne YouTube , le staff de l’Équipe de France avait peur d’un éventuel forfait de Karim Benzema. Avant le Mondial, le groupe était très pessimiste concernant ses chances d’aller loin. Le staff médical a alors essayé de précipiter son retour pour se mettre dans les meilleures dispositions. Finalement, ce serait le docteur Franck le Gall qui aurait tranché concernant le forfait de Karim Benzema.

Le Real Madrid est allé au clash avec l’Équipe de France

De là, de grosses tensions auraient eu lieu entre le staff médical du Real Madrid et celui de l’Équipe de France. À Madrid, on ne voulait pas vraiment croire le verdict donné par les Bleus . Romain Molina indique que ce n’est pas la première fois qu’un club ne fait pas confiance au staff médical de l’Équipe de France.

Griezmann, Lloris... Le retour de Benzema n’était pas bien reçu chez les Bleus