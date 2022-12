Equipe de France : Malaise confirmé entre Deschamps et Benzema, voilà ce qui s'est passé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le message a été publié sur les réseaux sociaux. Quelques heures après la défaite de l'équipe de France en finale de la Coupe du monde, Karim Benzema a annoncé sa retraite internationale. Le timing interroge, alors que certaines sources annoncent des tensions avec Didier Deschamps. Mais que s'est-il passé au Qatar ? Voici les coulisses de cette affaire.

L'aventure bleue est terminée pour Karim Benzema. Quelques heures après la défaite de l'équipe de France face à l'Argentine en finale du Mondial (3-3, 4-2 t.a.b), le buteur du Real Madrid a annoncé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux : « J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin » . Une histoire tumultueuse, qui aura été marquée par son bannissement suite à l'affaire de la sextape, mais aussi, comme un clin d'œil à son parcours, par une ultime incompréhension avec Didier Deschamps. Pourtant, rien ne laisser présager cette issue avec Benzema.

Benzema refuse les directives du staff médical

Elu Ballon d'Or 2022 en septembre dernier, Karim Benzema s'était projeté, assez vite, sur la Coupe du monde au Qatar. Mais quelques semaines avant le premier match face à l'Australie, l'attaquant se blessait au quadriceps gauche. Le buteur ne se montrait pas particulièrement inquiet, malgré une gêne persistante. D'ailleurs, les premiers examens réalisés par le staff médical ne révélaient aucune blessure. Pourtant, Benzema aurait refusé de faire un check-up selon les informations de Foot Mercato. Une décision, qui a jeté le trouble sur son état réel.

Des non-dits ont crée des crispations

Le staff de l'équipe de France met, alors, en place un protocole pour permettre à Benzema de récupérer. Le joueur participe aux entraînements de Didier Deschamps, mais se blesse trois jours avant l'entrée lice des Bleus. Souffrant du quadriceps de la cuisse gauche, Benzema annonce son forfait et quitte Doha dans la foulée. En effet, le staff de l'équipe de France lui aurait demandé de se rendre immédiatement à Madrid pour se soigner. Ils craignent que le joueur ait menti sur son état physique réel selon Foot Mercato.

Certains joueurs soulagés de son départ