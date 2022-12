Equipe de France : La nouvelle bombe de Riolo sur le forfait de Karim Benzema

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Daniel Riolo s'est interrogé sur le cas Karim Benzema. Touché à la cuisse juste avant la première rencontre du Mondial face à l'Australie, l'international français avait déclaré forfait pour le reste de la compétition. Surprenant pour le chroniqueur, alors que l'attaquant du Real Madrid aurait pu disputer plusieurs matches, notamment les plus importants.

Le 19 novembre dernier, quelques heures avant la rencontre face à l'Australie, Karim Benzema annonçait son forfait pour le Mondial en raison d'une blessure à la cuisse. « Il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait, alors la raison me dit de laisser ma place » avait-il lâché sur les réseaux sociaux. Mais pour Daniel Riolo, ce dossier n'est pas net. Coïncidence ou pas, la presse espagnole évoque une relation chaotique entre Didier Deschamps et Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid aurait, d'ailleurs, fait le choix de ne pas se rendre au Qatar pour supporter l'équipe de France face à l'Argentine ce dimanche.

Equipe de France : Avant la finale, Macron insiste avec Benzema https://t.co/DTIRpjAAyy pic.twitter.com/rnjTcrCaiA — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

« Ce qu’il s’est passé est trop louche »

« Depuis le début, j’ai noté que Benzema n’avait pas fait un post pour l’équipe de France. Depuis, il en a fait deux. Néanmoins, je le répète, on ne me fera jamais croire que ce qu’il s’est passé est hors polémique ou hors embrouille avec Benzema. Ça n’est pas possible. Ce qu’il s’est passé est trop louche » a déclaré Riolo lors de l' After Foot.

« Il doit avoir la rage »

Toutefois, le chroniqueur comprend les motivations de Benzema. « Sa présence au Qatar ? Je suis pas très sur qu’il ait très envie d’être là, il n’aura pas envie de faire semblant. Ce qu’il s’est passé autour de lui doit provoquer une amertume profonde chez lui, il doit avoir la rage » a-t-il déclaré. Il a ensuite confirmé que des joueurs de l'équipe de France n'ont pas caché leur soulagement après le départ de Benzema.

« Oui, il y a trois, quatre mecs qui n’étaient pas contents de son retour »