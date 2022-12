Equipe de France : Benzema claque la porte, la polémique commence

Axel Cornic

Forfait pour cette Coupe du monde, Karim Benzema a décidé de refermer le chapitre équipe de France ce lundi, le jour de ses 35 ans. Une annonce faite sous la forme d’un message énigmatique, comme l’a d’ailleurs été toute sa communication sur les réseaux sociaux depuis un départ du Qatar qui a soulevé énormément de questions.

L’histoire de Karim Benzema et de l’équipe de France, a souvent été tumultueuse. L’attaquant est passé par des hauts et des bas, mais s’était finalement imposé récemment, ayant atteint un niveau incroyable avec sa sélection comme avec le Real Madrid. Tout s’est pourtant arrêté au plus mauvais moment...

Equipe de France : Malaise confirmé avec Benzema, l'Espagne hallucine et dézingue Deschamps https://t.co/Mnf6lHZMTh pic.twitter.com/hjt3DXAFCH — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

« J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin »

Alors qu’il devait être l’arme en plus de Didier Deschamps, la grande star de l’équipe de France après son Ballon d’Or 2022, Karim Benzema a été contraint de déclarer forfait. Et il semble que l’on ne le reverra plus, puisque ce lundi il a annoncé sa retraite internationale par le biais de son compte Twitter. « J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin » a écrit Benzema, accompagnant son message d’une photo avec le maillot de l’équipe de France.

Les débats ne font que commencer

Cette annonce referme peut-être le chapitre sélection pour Benzema, mais ne fait pas taire les questions qui se posent. C’est notamment le cas pour son départ de l’équipe de France, qui s’est fait dans des circonstances particulières. Que dire d’ailleurs de sa communication sur les réseaux sociaux, avec notamment le « ça ne m’intéresse pas », publié la veille de la finale de la Coupe du monde ? Tant de sujets qui vont sans aucun doute animer les débats, pour un feuilleton Benzema qui a toujours divisé les foules.

« On n’a toujours pas compris son départ »