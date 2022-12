Équipe de France : Macron console Mbappé, il se fait détruire

Thomas Bourseau

Féru de football, Emmanuel Macron a une nouvelle fois tenu promesse en prenant part à la demi-finale de l’Équipe de France en Coupe du monde. Cependant, le résultat n’a pas été le même qu’en 2018 et les Bleus se sont inclinés en finale dimanche face à l’Argentine aux tirs au but après prolongations (3-3). L’attitude du Président de la république auprès de Kylian Mbappé fait polémique. Explications.

Chose promise, chose due. Comme ce fut le cas en Russie en 2018, Emmanuel Macron a fait un trou dans son emploi du temps pour se rendre au Qatar au stade des demi-finales de la Coupe du monde. S’étant montré débordant de bonheur après la qualification en finale mercredi dernier face au Maroc (2-0) en entrant dans les vestiaires de l’Équipe de France, le Président de la république a remis ça sous d’autres circonstances dimanche après la défaite de l’Équipe de France en finale du Mondial face à l’Argentine aux tirs au but après prolongations (3-3).

Macron console Mbappé, dépité

Dans un vestiaire abattu du groupe de Didier Deschamps, Emmanuel Macron a fait un discours via lequel il a remercié les Français pour leur parcours et pour avoir fait vibrer le peuple tricolore tout au long de la compétition. Une sensation dont tout le monde avait besoin selon les mots du Président de la république. Mais c’est une de ses interactions avec Kylian Mbappé, sur la pelouse du Lusail Stadium, qui a beaucoup fait parler et lui a valu des critiques de certains politiques.

Macron c'est Michael Scott. En vrai. Au 1er degré.😬 https://t.co/a90G5lq9TB — Députée Obono (@Deputee_Obono) December 18, 2022

«Gênance et comportement malaisant», Macron se fait dézinguer

Députée écologiste, Sandrine Rousseau a peu goûté à l’image renvoyée par le Président Emmanuel Macron en train de consoler un Kylian Mbappé dépité et assis sur la pelouse. L’échange entre les deux hommes s’est arrêté après que l’attaquant des Bleus se soit levé. L’admiration de Macron pour Mbappé et le fait qu’il soit aux petits soins avec le buteur des Bleus. Rousseau a publié tout simplement : « La gênance ». Premier secrétaire du parti socialiste, Olivier Faure a pour sa part fait savoir en partageant un article de SO FOOT sur le sujet, que le comportement de Macron était selon lui « inopportun et malaisant ».`

«Macron c'est Michael Scott»