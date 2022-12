Équipe de France : Après Benzema, une vague de retraités en approche ?

Thomas Bourseau

Un cycle pourrait bien être arrivé à son terme ce dimanche en Équipe de France de par l’âge de certains cadres de Didier Deschamps. L’annonce de la retraite internationale de Karim Benzema pourrait bien être imitée par certains.

Dimanche soir et sans Karim Benzema qui n’avait pas d’autre choix que de déclarer forfait en raison d’une blessure au quadriceps gauche contractée juste avant le début de la compétition face à l’Australie, l’Équipe de France s’est inclinée en finale de Coupe du monde face à l’Argentine après prolongations (3-3) et une séance de tirs au but survolée par l’ Albiceleste. Ce lundi, sur ses réseaux sociaux, Karim Benzema a annoncé sa retraite internationale. « J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin ».

«Ce n’est pas le moment de répondre à ces questions-là»

Hormis Karim Benzema, d’autres pourraient également prendre leur retraite internationale. C’est notamment le cas d’Hugo Lloris qui soufflera sa 36ème bougie le 26 décembre prochain. Pour autant, le gardien de l’Équipe de France a botté en touche après la défaite dimanche. « Ce n’est pas le moment de répondre à ces questions-là ».

Comme Lloris, Varane botte en touche