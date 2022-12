Equipe de France : Encore une révélation au sujet de Benzema

Axel Cornic

Au lendemain de la finale de Coupe du monde perdue par l’équipe de France face à l’Argentine, Karim Benzema a fait une grande annonce en mettant un terme à sa carrière internationale. Mais est-ce vraiment définitif, alors que l’avenir de Didier Deschamps n’est pas assuré et qu’un certain Zinedine Zidane pourrait pointer le bout de son nez ?

Après son Ballon d’Or, cette Coupe du monde devait être la revanche de Karim Benzema, absent en 2018. Mais en dépit de ses efforts, l’attaquant du Real Madrid a été contraint de déclarer forfait, soulevant au passage quelques questions importantes.

Equipe de France : Benzema claque la porte, la polémique commence https://t.co/g7zr36heXE pic.twitter.com/6xRW2lAvjb — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

« J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin »

Certains se questionnent sur les véritables raisons de son départ, pointant du doigt des désaccords en interne, notamment avec Didier Deschamps. Quoi qu’il en soit, Benzema a annoncé sa retraite internationale ce lundi, par le biais d’un message assez étrange. « J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin » a écrit Benzema, sur son compte Twitter.

Et si Zidane arrive ?