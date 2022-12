Équipe de France : Fou de rage, Deschamps a provoqué un clash en plein match

Amadou Diawara

A la mi-temps de la prolongation de la finale de la Coupe du Monde, Didier Deschamps est sorti de ses gonds lors d'un échange avec Marcus Thuram. Sur des images captées par TF1, on peut voir le sélectionneur des Bleus fou de rage et passer une soufflante à son attaquant de 25 ans.

Ce dimanche après-midi, l'équipe de France s'est inclinée face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. Menés 2-0, les Bleus de Didier Deschamps ont su trouver les ressources nécessaires pour revenir à hauteur avant la fin du temps réglementaire.

Équipe de France : Le clan Deschamps en remet une couche sur son avenir https://t.co/Pfzs0FnWnN pic.twitter.com/nefvt86IK9 — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

Didier Deschamps a passé un savon à Marcus Thuram

Dos à dos, la France et l'Argentine ont tenté de se départager lors des prolongations, sans succès (3-3). C'est donc lors de la séance des tirs-au-but qu'une équipe a réussi à se détacher : l' Albiceleste de Lionel Messi.

Guy Stephan est intervenu pour calmer les tensions