Equipe de France : Cette incroyable statistique après la finale contre l’Argentine

La finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine s’est donc jouée aux tirs au but après un match exceptionnel (3-3). Et à ce petit jeu, ce sont Lionel Messi et ses coéquipiers qui ont les meilleurs. Il faut dire que du côté des Bleus, cet exercice n’est clairement pas un point fort. Et voilà qu’après cette finale perdue, une terrible statistique a été révélée.

L’équipe de France est passée proche d’un exploit. Menés 2-0, les Bleus ont réussi à revenir à égalité pour arracher la prolongation grâce à Kylian Mbappé. Et alors que le score était de 3-3 après les prolongations de cette finale de la Coupe du monde, il fallu départager l’Argentine de la France aux tirs au but. La suite, on la connait : c’est Lionel Messi qui a soulevé le trophée qui lui manquait…

Équipe de France : L’hommage d’Emmanuel Macron après la défaite en finale https://t.co/YpvNO9zmDm pic.twitter.com/qLOO2t4tEE — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

0 raté face à la France

Lors de cette séance de tirs au but, Kingsley Coman a vu sa tentative être arrêtée par Emiliano Martinez, tandis qu’Aurélien Tchouaméni a tiré à côté. Pour l’Argentine, il n’y a eu aucun échec. Hugo Lloris n’a donc pas pesé. D’ailleurs, suite à ces tirs au but, il a été expliqué que sur les 14 derniers tirs au but tentés contre la France, c’est-à-dire l’Argentine 2022, la Suisse 2021 et l’Italie 2006, tous ont été marqués.

Le dernier échec date de 1998

On le savait, Hugo Lloris n’est pas un grand spécialiste sur cet exercice et cela le confirme plus que jamais. Mais à quand remonte un échec face à la France lors d’un tir au but ? Pour cela, il faut retourner en 1998 c’était lors de la rencontre face l’Italien et c’était Luigi Di Biagio qui s’était loupé en dernier.