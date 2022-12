Équipe de France : Après le triomphe de Messi, Mbappé se fait encore clasher

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Étincelant sur cette Coupe du monde, Kylian Mbappé a conclu son tournoi par un triplé retentissant en finale. Malgré sa prestation XXL, l’attaquant du PSG n’a pas pu éviter la défaite des Bleus. Après la rencontre, Arturo Vidal, l’international chilien, s’en est pris à Mbappé en réponse à ses propos sur le football sud-américain.

Malgré sa nouvelle prestation XXL et son triplé, Kylian Mbappé n’a pas pu empêcher la défaite de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine. Meilleur buteur du tournoi, l’attaquant du PSG a vu son nom ressurgir du vestiaire de l’Argentine à plusieurs reprises.

Mbappé s’est mis l’Amérique du Sud à dos

Depuis sa déclaration sur les pays sud-américains, Kylian Mbappé est la cible préférée des Argentins. « L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts,. Là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe », avait lancé la star des Bleus .

Équipe de France : Le Graët fait une grosse annonce, la FFF revient sur sa décision https://t.co/dKx5MXKXve pic.twitter.com/uKPqanfc3b — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

« Apprenez de nous, les sud-américains, qui avons inventé le football »