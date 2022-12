Équipe de France : Dépité au Qatar, Kylian Mbappé sort du silence

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé aurait pu être le héros d’une nation si l’Équipe de France ne s’était finalement pas inclinée lors de la séance de tirs au but face à l’Argentine dimanche en finale de Coupe du monde après prolongations (3-3). Sur les réseaux, Mbappé a communiqué un bref message.

Il avait pourtant remis la locomotive des Bleus sur les bons rails. Alors que l’Équipe de France souffrait pendant cette finale, un penalty obtenu par Randal Kolo-Muani et transformé par Kylian Mbappé a permis aux Bleus d’espérer. Le numéro 10 de l’Équipe de France remettait ça quelques secondes après pour égaliser à 2-2 avant de revenir une nouvelle fois au score pendant les prolongations (3-3).

Mbappé avait maintenu le navire bleu à flot jusqu’au bout

Cependant, en ce dimanche 18 décembre 2022 ou jour de finale de Coupe du monde au Qatar, il semble que le destin de Lionel Messi était trop grand pour que Kylian Mbappé arrache une deuxième Coupe du monde et prive le septuple Ballon d’or du trophée collectif suprême. L’Argentine a été sacrée championne du monde aux tirs au but après deux échecs côté français.

Nous reviendrons. 🇫🇷🙏🏽 pic.twitter.com/Ni2WhO6Tgd — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 19, 2022

«Nous reviendrons»