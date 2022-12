Équipe de France : Kolo Muani est entré dans l'histoire, incroyable statistique

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Buteur face au Maroc, Randal Kolo Muani est entré en jeu dans cette finale de Coupe du monde en première mi-temps. Très remuant, l’attaquant de Francfort a provoqué le premier pénalty des Bleus. Même s’il a manqué la balle de match, l’ancien nantais a impressionné, lui qui a remporté 13 duels, un record depuis 2006.

Il aurait pu être le héros de la nation mais cela s’est joué à un arrêt du bout du pied d’Emiliano Martinez. A la dernière minute des prolongations, Randal Kolo Muani filait au but et sa demi-volée, qui prenait le chemin des filets, a été stoppée in extremis par le portier argentin. Une dernière occasion qui aurait pu permettre à l’équipe de France d’être championne du monde et de s’éviter une séance de tirs au but qui, au cours de son histoire, ne lui a quasiment jamais souri.

Entrée virevoltante

Malgré la défaite cruelle, Randal Kolo Muani se souviendra très longtemps de son entrée en jeu. Alors qu’Ousmane Dembélé semblait en perdition totale, Didier Deschamps n’a pas attendu la mi-temps pour lancer l’attaquant de Francfort. Kolo Muani a fait vivre un calvaire à la défense argentine, en provoquant notamment le premier pénalty.

Équipe de France : Après la finale, le vestiaire de l’Argentine s’en prend à Mbappé (vidéo) https://t.co/MHZYtJQ4oa pic.twitter.com/CMPhjeNVUb — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

Kolo Muani avec Gattuso