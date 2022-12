Équipe de France : Le clan Deschamps en remet une couche sur son avenir

Hugo Chirossel

Alors que l’équipe de France s’est inclinée aux tirs au but face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde, l’avenir de Didier Deschamps est désormais au cœur des débats. Ayant rempli l’objectif fixé par Noël Le Graët d’atteindre les demi-finales, l’actuel sélectionneur des Bleus est libre de conserver son poste. Son agent, Jean-Pierre Bernès, a en tout cas écarté la possibilité de le voir prendre la tête de la FFF.

Cela fait maintenant 10 ans que Didier Deschamps a pris les rênes de l’équipe de France. Un mandat marqué pour la Coupe du monde remportée en 2018, mais également par les deux finales perdues, lors de l’Euro 2016 et donc celle du Mondial 2022. Désormais, et même s’il a préféré botter en touche au moment d’évoquer ce sujet après la défaite face à l’Argentine, l’ancien entraîneur de l’OM et de l’AS Monaco va devoir trancher sur la question de son avenir.

« Il a encore des ambitions de manager une équipe et des joueurs »

Son contrat se termine le 31 décembre prochain, mais Didier Deschamps est libre de conserver son poste de sélectionneur s’il le souhaite. Un droit accordé par Noël Le Graët, qui lui avait fixé comme objectif d’atteindre les demi-finales de la Coupe du monde au Qatar. Son agent, Jean-Pierre Bernès, s’est de nouveau exprimé à ce sujet. D’après lui, une chose est sûre, Didier Deschamps n’imagine pas une reconversion à la tête de la FFF. « Non, pas du tout. Pas du tout. D’abord, Didier est jeune encore. Il a encore des ambitions de manager une équipe et des joueurs. Il n’est pas du tout dans ce projet-là. Pas du tout. Ce n’est pas du tout lié à un poste de président de la Fédération », a-t-il déclaré auprès de BFMTV .

« Je pense qu’il veut continuer dans le projet d’être entraîneur bien évidemment »