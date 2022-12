Mercato : Une prolongation de Deschamps ? Son agent annonce la couleur

Thomas Bourseau

Il était à deux tirs au but d’éventuellement offrir une troisième étoile à l’Équipe de France, mais Didier Deschamps et ses hommes auront échoué en finale de Coupe du monde face à l’Argentine dimanche soir après tirs au but (3-3). Ayant laissé planer le doute au sujet de son avenir, Deschamps va prendre le temps de la réflexion selon son représentant Jean-Pierre Bernès.

Après dix années à la tête de l’Équipe de France, serait-ce le moment de dire stop pour Didier Deschamps ? Grâce à l’accession des Bleus en demi-finale de Coupe du monde au Qatar, le président de la Fédération française de football, à savoir Noël Le Graët, affirmait dernièrement que le choix revenait pleinement au sélectionneur puisqu’il était parvenu à remplir l’objectif qui lui avait été fixé. Et maintenant ?

Abattu, Deschamps n’a pas scellé son avenir chez les Bleus

Après la défaite concédée par l’Équipe de France en finale de Coupe du monde dimanche face à l’Argentine après prolongations (3-3) et tirs au but, Didier Deschamps refusait de s’attarder réellement sur son avenir au micro de TF1 , bottant en touche jusqu’à son rendez-vous avec le président de la FFF . « La suite de mon aventure chez les Bleus ? Même si ça s'était bien passé, je n'aurais pas donné la réponse non plus. L'important, c'est l'équipe de France, elle est au-dessus de tout. Je verrai mon président en début d'année comme c'était prévu, on verra bien. Ce soir, je n'ai pas envie de parler de ça ».

Equipe de France : Zidane, Deschamps… Après l’Argentine, la réponse tombe pour le prochain sélectionneur https://t.co/iZQnSGDvFN pic.twitter.com/hrartnIYRc — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

«Didier va rentrer en France, prendre quelques jours de repos, de réflexion»