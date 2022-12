Transferts - PSG : Messi, Mbappé… Aux anges, Al-Khelaïfi fait une promesse sur le mercato

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé et Lionel Messi se sont livrés coup pour coup pendant cette finale de Coupe du monde remportée par l’Argentine après prolongations et tirs au but (3-3). Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré clair, il compte garder les deux stars.

En marge du prochain mercato estival, il se pourrait que le PSG perde une, voire deux de ses stars. Et qui plus est le champion du monde 2022 et le vice-champion tout aussi en forme depuis le début de la compétition et lors de cette finale : Lionel Messi et Kylian Mbappé. Pour rappel, le contrat de La Pulga arrivera à expiration en juin prochain et bien qu’une option pour ajouter une année supplémentaire soit incluse, il faudra l’aval de Messi pour qu’elle soit exercée par le PSG. le10sport.com vous révélait le 20 octobre dernier que le PSG s’activait pour préparer une offre de prolongation de contrat à Lionel Messi pour son retour après la Coupe du monde au Qatar qu’il a remporté contre l’Équipe de France en finale dimanche (3-3) après séance de tirs au but.

Président du PSG, Al-Khelaïfi annonce la couleur pour Messi et Mbappé

Après la défaite de l’Équipe de France et le sacre de l’ Albiceleste , Nasser Al-Khelaïfi s’est confié au Qatar sur la suite des opérations pour Lionel Messi, mais aussi pour Kylian Mbappé. Bien que son contrat court jusqu’en juin 2025, la dernière année serait optionnelle et ne serait potentiellement activée que si le joueur donnait son feu vert.

«Garder Mbappé et Messi ? Bien sûr, ce sont les deux meilleurs buteurs et joueurs de la Coupe du monde»