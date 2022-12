Mercato - PSG : Un retour de Messi au Barça ? Pochettino répond

Arnaud De Kanel

En fin de contrat l'été prochain, Lionel Messi suscite toujours autant de questions à cause de son avenir. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a bon espoir de finaliser sa prolongation. Néanmoins, le Barça suivrait la situation de la Pulga de très près. Mauricio Pochettino a donné son avis sur cette rumeur.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi est revenu au top de sa forme en ce début de saison. Alors, le PSG aimerait prolonger l'aventure avec le septuple Ballon d'Or et garde bon espoir selon nos informations. Dernièrement, la presse espagnole envoyait la Pulga au Barça pour qu'il y effectue son retour. Interrogé sur la question, Mauricio Pochettino estime que Messi n'a pas la tête à cela.

«Messi ne pense pas à demain»

« Si je vois Messi revenir au Barça ? Je pense qu'aujourd'hui Leo vit un si beau présent et avec tant de liens émotionnels avec l'Argentine et tout le monde du football que même lui ne pense pas à demain. Après la Coupe du monde, il est sûr que lui et son entourage devront prendre la meilleure décision. Et comme nous le savons déjà, dans le football, les choses les plus irrationnelles peuvent arriver » a lâché l'ancien entraineur du PSG dans un entretien accordé à La Vanguardia . Ces derniers jours, il espérait le voir revenir en Argentine.

Pochettino rêve de Messi aux Newell's Old Boys