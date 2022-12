Mercato - PSG : Luis Campos a dénoncé un «grave problème», il ne sera pas résolu

Guillaume de Saint Sauveur

Très contrarié par le tournure du dernier mercato estival alors qu’il avait absolument cherché à boucler l’arrivée d’un défenseur central, Luis Campos avait pointé du doigt ce gros manquement. Le conseiller sportif du PSG espérait certainement pouvoir rectifier le tir en janvier, mais le mercato hivernal s’annonce très calme au Parc des Princes.

En septembre dernier, au micro de RMC Sport, Luis Campos dressait un bilan très négatif de son premier mercato estival en tant que conseiller sportif du PSG, et regrettait l’échec des négociations pour Milan Skriniar : « On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection (…) C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar » , expliquait Campos.

Mercato - PSG : Luis Campos est fixé pour ce plan B à 45M€ https://t.co/iJVZEp93Dj pic.twitter.com/g3i1DV33Tg — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

Le PSG voulait un défenseur central

En effet, pendant de longues semaines, Milan Skriniar a été annoncé comme étant l’une des grandes priorités de Luis Campos, mais le PSG n’a jamais réussi à convaincre la direction de l’Inter Milan de céder son défenseur slovaque malgré les différentes formulées à cet effet. Certains profils ont été étudiés en alternative comme Axel Disasi (AS Monaco) ou encore Mohamed Simakan (RB Leipzig), en vain. Et Campos est donc resté amer suite à ce gros échec sur le mercato pour le PSG.

Le PSG n’a pas prévu de recruter en janvier