Mercato - PSG : La porte s'ouvre pour le transfert de cette star du Mondial

Arnaud De Kanel

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans un peu moins de deux semaines et le PSG pourrait dégainer une offre pour l'une des révélations de ce Mondial au Qatar, Cody Gakpo. L'entraineur du PSV Eindhoven a reconnu qu'il sera très difficile de retenir sa pépite lors du mercato hivernal. Luis Campos ne devra pas se rater car il n'est pas seul dans le dossier.

Afin d'épauler le trio offensif du PSG composé de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, Luis Campos aimerait recruter Cody Gakpo. L'international néerlandais a réalisé une très belle Coupe du monde, dans la lignée de son début de saison canon avec le PSV Eindhoven. D'ailleurs dans son club, on s'attend à le voir partir au mois de janvier.

Mercato - PSG : Le Qatar revient à la charge pour Ousmane Dembélé https://t.co/cThBT7DWGG pic.twitter.com/9sSF3MwUMt — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

Gakpo, un départ prévu pour janvier ?

Ruud van Nistelrooy, coach du PSV, est très pessimiste à l'idée de pouvoir conserver Gakpo cet hiver. Il se doute que les offres seront impossibles à refuser. « Il arrive un moment où vous ne pouvez plus dire non » a-t-il confié en conférence de presse après la rencontre en amical face à Sassuolo. Le PSG est prévenu.

«Seuls 10/12 clubs peuvent s'offrir Cody Gakpo»