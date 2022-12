Qui de l’Argentine de Lionel Messi ou l’équipe de France de Kylian Mbappé va gagner la Coupe du monde ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

C’est le grand jour ! Ce dimanche, les Bleus affrontent l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Un match au sommet où Kylian Mbappé et Lionel Messi tenteront d’emmener leur pays vers une troisième étoile. Mais quelle star du PSG sortira vainqueur de cette ultime bataille ?

Ce dimanche, à 16h, l’équipe de France affrontera l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Quatre ans après leur sacre en Russie, les Bleus tenteront de conserver leur couronne. Et forcément, Kylian Mbappé sera l’arme principale de Didier Deschamps pour anéantir les espoirs de Lionel Messi. « Comment freiner Mbappé ? C’est un travail d’équipe plus qu’individuel. Au-delà que ce soit un bon joueur, la France a d’autres joueurs qui le servent et le rendent encore meilleur. Il est encore jeune et va continuer de s’améliorer. Il n’y aucun doute. (…) Le match de demain, c’est Argentine contre la France, plus que Messi contre Mbappé. Chacun a les armes pour que d’autres joueurs décident du match et pas seulement eux », expliquait Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, en conférence de presse.

« Il faut faire attention à lui »

Mais en face, il y aura Lionel Messi. Pour son dernier match de Coupe du monde, l’attaquant du PSG espère faire tomber l’équipe de France afin de glaner le seul titre manquant dans son immense carrière. « Quand vous faites face à ce genre de joueur (Messi), il faut faire attention à lui, mais ce match, ce n'est pas que lui », a reconnu Hugo Lloris devant les journalistes.

Le vainqueur prendra une option pour le Ballon d’Or

Même si ce choc entre la France et l’Argentine ne se résume pas au duel entre Kylian Mbappé et Lionel Messi, les deux stars du PSG seront les joueurs les plus observés sur la pelouse. Peu importe le vainqueur, il prendra une option sérieuse pour le Ballon d’Or.



Alors selon vous, qui de l’Argentine de Lionel Messi ou de l’équipe de France de Kylian Mbappé va gagner la Coupe du monde ? A vos votes !